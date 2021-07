Journalistenvakbond: Dit is waar we altijd voor hebben gevreesd

UPDATE Peter R. de Vries neergescho­ten in Amsterdam: zwaarge­wond naar ziekenhuis, verdachte opgepakt

22:07 Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Een verdachte is aangehouden op de A2 bij Breukelen, bevestigen meerdere bronnen tegen deze site. De Vries is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder hebben vermoedelijk veel mensen de schietpartij zien gebeuren. ,,We hebben meerdere meldingen van ooggetuigen binnengekregen.”