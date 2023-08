Jouw sigaret is een ramp voor onze natuur: ‘Weggooien moet strafbaar worden’

Rechtszaak Acteur uit jeugdserie geschrapt na vondst naaktfoto’s van tieners: ‘Dacht dat hij m’n verkering was’

Alle afleveringen voor Spangas: De Campus waren al opgenomen. Voor acteur D. C. zou een hoofdrol in de populaire jeugdserie wellicht zijn doorbraak betekenen. Totdat bleek dat de toen 18-jarige man jonge meisjes hun naaktfoto’s en -filmpjes liet opsturen. Hij belandde in de cel, werd geschrapt uit de serie en kon fluiten naar toekomstige opdrachten. ,,Ik vind het verschrikkelijk’’, zegt hij in de rechtbank.