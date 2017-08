Juf en meester verdienen veel minder dan medewerker bedrijfsleven

scheve beloningLeraren in het basisonderwijs verdienen gemiddeld 14 procent minder dan vergelijkbare werknemers in het bedrijfsleven. Om de loonkloof te dichten is ruim 1,6 miljard euro nodig.

De loonverschillen blijken uit een onderzoek door economisch onderzoeksbureau SEO in opdracht van de PO Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs. SEO vergeleek de salarissen in het primair onderwijs en bedrijfsleven in de periode 2006 tot en met 2015. In al die jaren blijken leraren op de basisschool 14 procent minder te verdienen dan vergelijkbare werknemers in het bedrijfsleven. Schoolleiders verdienen gemiddeld 12 procent minder.

De discussie over de lerarensalarissen laaide recent op toen een groep leraren op de basisscholen een salarisverhoging van 20 procent eiste. Daarmee zouden de lonen gelijk worden aan die van leraren in het voortgezet onderwijs. Met een staking van enkele uren zetten ze hun eis kracht bij.



Een betere beloning moet het vak van leraar in het basisonderwijs aantrekkelijker maken. Daardoor wordt ook het chronische lerarentekort opgelost, hopen de actievoerders.

14 procent meer

Uit het onderzoek van SEO blijkt dat de leraren een punt hebben als het om de beloning gaat. Werknemers in het bedrijfsleven met een vergelijkbaar opleidings- en beroepsniveau verdienen gemiddeld 14 procent meer.

De aanvangssalarissen in het primair onderwijs zijn niet slecht, blijkt uit het onderzoek. Leraren tot 35 jaar verdienen gemiddeld evenveel als hun evenknieën in het bedrijfsleven. Daarna nemen de verschillen toe. Uit het onderzoek blijkt dat vooral mannen, oudere leraren, universitair geschoolden en voltijdwerkers in loon achterblijven bij werknemers in het bedrijfsleven. Het loonverschil ten opzichte van de marktsector blijft relatief beperkt voor vrouwen, in deeltijd werkende leraren en docenten met een bacheloropleiding.

Regeringspartij PvdA eiste na de stakingsacties dat de salarissen voor de basisschoolleraren worden verhoogd. Deze week bleek dat ze met coalitiepartner VVD dicht bij een akkoord is voor extra geld voor de salarissen.

Kabinet