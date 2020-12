Julia (18) ligt urenlang op operatietafel na aanval agressieve hond: ‘Helft van haar gezicht hing eraf’

Het meisje lag urenlang op de operatietafel in een poging haar zwaar gehavende gezicht te herstellen. ,,De helft van Julia's gezicht hing eraf. Een deel van haar kaak is verbrijzeld en ze mist twee tanden,'' vertelt de moeder die kapot is van de verschrikkelijke gebeurtenis. Julia Korszak ging gisteravond rond 23.30 uur even naar de avondwinkel om snacks te halen. Halverwege was ze in de Nunspeetlaan getuige hoe een pitbull-achtige hond een puppie aan wilde vallen die door iemand werd uitgelaten.