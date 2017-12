Julio Poch onderweg naar Nederland

De Argentijns-Nederlandse ex-piloot Julio Poch is op weg naar huis na acht jaar gevangenschap in Argentinië. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops zal Poch vanmiddag op Schiphol een persconferentie geven.

Poch werd vorige week na een slepende rechtszaak vrijgesproken van het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de dictatuur van generaal Jorge Videla. Tegen zijn vrijspraak is door de Argentijnse justitie hoger beroep aangetekend, maar Poch mag dat in Nederland afwachten.

Tijdens de persconferentie zal hij mogelijk bekendmaken dat hij een zaak aanspant tegen Nederland. In 2009 werd hij in Spanje opgepakt na een tip van justitie in Nederland. Spanje leverde hem uit aan Argentinië.

Uit vliegtuigen gegooid

De ex-piloot heeft altijd ontkend dat hij aan de 'vluchten des doods' heeft meegewerkt. Het Argentijnse Openbaar Ministerie eiste twee jaar geleden levenslang tegen hem. Volgens het OM was Poch betrokken bij het laten verdwijnen van circa 4.000 tegenstanders van het militaire regiem in Argentinië in de periode 1976-1983. De slachtoffers werden verdoofd uit vliegtuigen gegooid boven de Río de la Plata of de Atlantische Oceaan. Dat gebeurde vanuit de marineschool (ESMA) in Buenos Aires.