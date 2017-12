'Julio Poch viert Kerstmis voor het eerst in acht jaar weer thuis'

Oud Transavia-piloot Julio Poch, die vorige week door een Argentijnse rechtbank unaniem van betrokkenheid bij de zogenaamde dodenvluchten onder het Videla-regime werd vrijgesproken, komt deze week mogelijk al naar huis. Poch hoeft een hoger beroep in de zaak niet in het Zuid-Amerikaans land af te wachten.

Een hoger beroep volgt pas na de motivering van het vonnis op 5 maart. Poch is niet verplicht om het beroep bij te wonen en hoeft dus niet in Argentinië te blijven. Poch, die momenteel bij familie in Argentinië verblijft, heeft echter geen haast, schrijft De Telegraaf.



,,Hij is erg zeker van zijn zaak'', zegt Pochs advocaat Gert-Jan Knoops. ,,Hij heeft geen behoefte à la minute op het vliegtuig te stappen.'' Er is wel om toestemming gevraagd. Mondeling is de toezegging er, maar de verklaring moet nog worden getekend.

Niets te verbergen

Volledig scherm Geert-Jan Knoops, advocaat van Julio Poch © ANP Poch wacht de behandeling van de aanvraag 'ontspannen' af, aldus Knoops. Als het voor het verdere verloop van de zaak nodig is, gaat zijn cliënt terug naar Argentinië. ,,Dat zegt wel iets. Hij vindt dat hij niets te verbergen heeft.''



Als Poch deze week huiswaarts vliegt, zou het diens eerste kerst in Nederland zijn in acht jaar. De rechtbank zou na de vrijspraak van Poch hebben gezegd dat hem een 'groot onrecht' is aangedaan. In reactie hierop wil de Tweede Kamer duidelijkheid over de rol van Nederland bij Pochs uitlevering aan Argentinië.

Gepocht

Tijdens een etentje, nu veertien jaar geleden, zou Poch tegen zijn toenmalige Transavia-collega's hebben gepocht over de dodenvluchten. ,,We gooiden ze in zee'', zou Poch hebben gezegd. Jaren later zou hij tijdens een vlucht, tegen een medepiloot, hebben gezegd: ,,We hadden ze allemaal af moeten maken.''

De collega's stapten met de uitlatingen naar hun superieuren bij de vliegtuigmaatschappij. Poch werd niet ingelicht toen de Argentijnse onderzoeksrechter hen in 2008 benaderde en hun medewerking vroeg. De Nederlands-Argentijnse Poch werd een jaar later opgepakt op het vliegveld van Madrid.