Julius heeft down en volgt geen speciaal onderwijs: ‘Ze leren van elkaar’

‘Het is voor iedereen beter als je je allemaal thuisvoelt’

Lauren Sluiter: Rondde onlangs in Den Bosch het gymnasium af. Nu woont ze op kamers in Leiden, waar ze biomedische wetenschappen studeert

,,Iedereen moet een plek krijgen op een reguliere school, ook kinderen met een beperking, en wel zo dat je je fijn, welkom en gezien voelt’’, zegt Lauren Sluiter (18). De afgelopen jaren op het gymnasium ging het allemaal nog wel, al is ze blij dat ze nu in Leiden een nieuw begin kan maken. Op het voortgezet onderwijs had ze een moeilijke start. ,,Ik heb cerebrale parese, en daardoor moeite met bewegen. De meiden met wie ik naar school fietste, vonden mijn tempo te laag en wilden niet meer met mij meefietsen. Dat had een enorme impact.’’