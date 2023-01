Jumbo groeit dankzij huismerken

Inflatie

Jumbo ziet dat steeds meer klanten worstelen met inflatie. ,,Steeds meer mensen hebben door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen moeite om rond te komen. Dat is zorgwekkend, en daarom doen we er alles aan om prijsstijgingen te bedwingen en boodschappen voor iedereen toegankelijk te houden’’, aldus Van Veen.

Klanten kozen daarom vaker voor het huismerk. ,,Daarnaast zetten we sterk in op voordeelacties met dagelijkse boodschappen. En in de gesprekken met leveranciers sporen we actief aan tot matiging van inkoopprijsverhogingen’’, licht Van Veen toe.

Witwassen

2022 was ook op andere vlakken een turbulent jaar voor Jumbo. Met name de arrestatie van topman Frits van Eerd hakte er in. Hij trad tijdelijk terug als topman, nadat hij verdachte werd in een omvangrijk fraude- en witwasonderzoek in verband met sponsoring in de auto- en motorsport.