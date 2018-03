Jumbo in Twente wekt met kuikens in winkel woede van dierenclubs

Vijf dierenwelzijnsorganisaties zijn boos op de Jumbo-vestiging in Westerhaar, waar een glazen bak in de winkel staat waarin levende kuikens rondlopen. De organisaties spreken over het ‘misbruiken van levende (plof)kuikens als paasattractie’. Filiaaleigenaar Bertus Veld zegt juist goed voor de dieren te zorgen.

Comité Dierennoodhulp, Red een Legkip, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft en Stichting Dierennood hebben een brandbrief gestuurd naar het hoofdkantoor van de Jumbo over ‘het misbruiken van kuikentjes’. „In het Jumbo-filiaal Veld Westerhaar in Overijssel worden de circa twintig plofkuikentjes gebruikt als attractie om kinderen, ouders, opa’s en oma’s de supermarkt in te lokken”, zeggen de vijf in een persbericht. „

Op een vraag van een klant wat er met de kuikentjes na Pasen gebeurt, doet deze Jumbo het voorkomen alsof de kuikens een lang leven blij gaan scharrelen bij een hobbyboer. Over het feit dat de kuikens over zes weken geslacht worden en van ellende door hun poten zakken, zwijgt dit Jumbo-filiaal.”

Van geen kwaad bewust

Eigenaar Veld is zich echter van geen kwaad bewust. „Ik heb de kuikens vorige week opgehaald bij een broederij en breng ze de dag na Pasen naar een hobbyboer. Bij Pasen hoort het verhaal van de kip en het ei. Dat verhaal leggen we hier in de winkel uit. Basisscholen komen al jaren over de vloer voor projecten hieromtrent. Kinderen mogen dan een kwartier of twintig minuten bij de kuikens kijken. Niet meer en niet minder.”

En die kuikens verzorgt hij volgens eigen zeggen goed. „Ze zitten in een speciaal ingerichte bak, met een lamp erin. En ze krijgen water en voer.” En na Pasen gaan de dieren volgens hem dus níet naar het slachthuis, maar naar een hobbyboer. „Daar kunnen ze lekker rondscharrelen. Ja, over drie jaar zijn ze misschien dood. Dat weet ik niet. Maar dat geldt ook voor andere kippen.”

Brandbrief

De dierenorganisaties hebben in hun brandbrief aan de directie van Jumbo gevraagd of nog meer filialen van Jumbo ‘levende (plof)kuikens misbruiken als paasattractie’. Zij stellen het ‘zeer bevreemdend te vinden dat de Jumbo vanwege het dierenleed ervoor kiest geen vleeskuikens van zes weken (de zogenaamde plofkip) meer te verkopen, maar de plofkuikens ter vermaak wél in de supermarkt tentoonstellen’. De dierenorganisaties hebben de directie van Jumbo dringend verzocht te stoppen met het geven van het verkeerde voorbeeld.

Omdat de dierenorganisaties er geen vertrouwen in hebben dat de kuikens uit Westerhaar tot hun natuurlijke dood mogen rondscharrelen bij een hobbyboer, bieden zij aan de kuikens op te vangen. Onder de voorwaarde dat de directie van Jumbo belooft dat dit in de toekomst in de Jumbo-filialen niet meer gebeurt.