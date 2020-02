Jumbo roept Camembert Calvados terug

Verdachte bioscoop­moor­den wil zijn dochter nog zien en dacht dat zijn slachtof­fers haar hadden vermoord

16:15 Ergün S., de verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen, dacht de twee schoonmakers die hij ombracht lid waren van elitetroepen die zijn dochter om het leven hadden gebracht. Dat bleek tijdens een zitting over de omgangsregeling over zijn dochtertje, die 7 februari diende in de rechtbank in Groningen, vóór de eerste strafzaak over de moorden. S. wil zijn dochtertje nog steeds kunnen zien, maar de rechter wees dat af.