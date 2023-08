Jurriën laat zien wat armoede écht is: ‘Geen pretje als je voor 6 euro drie maaltijden moet maken’

In bijzijn van zijn vriendjes haalt Brent (6) ineens tas vol horloges en ringen uit het water: ‘Erg cool’

Met een stok zat hij te poeren in de sloot. En toen haalde de 6-jarige Brent in het bijzijn van zijn vriendjes een tasje met gestolen sieraden, een pinpas en een mes omhoog uit het water. En trots dat hij is, vertelt zijn moeder.