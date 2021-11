Justitie eist celstraffen tegen rechtsextremisten: ‘Dood alle niet-witten, overal’

‘Dood alle niet-witten, negers, overal. Ik wil ze allemaal doodmaken. Roei hun ras uit. Onze terreur komt eraan en onze haat zal zich verspreiden over de gehele wereld’, schreef Fabio I. (20) vorig jaar in online groepen van chatdienst Telegram met gelijkgestemde rechts-extremisten. In die chats noemde Fabio, uit Zwijndrecht, zichzelf ‘Feuerjugend’, vuurjeugd. Hij vindt zichzelf ‘nationaalsocialistisch', bij een huiszoeking werden een hakenkruisvlag, delen van een SS-uniform en een nazi-dolk gevonden.

Steven V. (21 jaar, uit Amsterdam) schreef onder meer: ‘Waarom komen we niet samen en doden we elk weekend complete families in hun huizen.’ Onder zijn bijnaam The Mad Dutchman verstuurde hij een video waarin een neonazi een zwarte man doodschopt. ‘Dood een neger vanavond’, schreef hij erbij. Ook verspreidde hij een foto waarop een Joodse man door het hoofd wordt geschoten. En schreef hij: ‘Alle homo's moeten geslagen worden. Hard.’ Steven V. plaatste in een chat waarin het over aanslagen ging ook een foto van premier Rutte met de tekst: ‘Hij fietst naar zijn werk. Zonder bescherming.’

The Base

De twee jonge mannen kwamen op de radar bij inlichtingendienst AIVD, werden eind vorig jaar aangehouden door de politie en zaten maanden vast. Vrijdag moesten ze voorkomen in de rechtbank in Rotterdam.

Justitie vervolgt hen voor opruiing en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ook zouden beide mannen deel hebben uitgemaakt van The Base, een beruchte rechts-extremistische, neonazistische en internationale beweging. The Base, geleid door een Amerikaan die in Rusland woont, wil door chaos en geweld een rassenoorlog ontketenen. Het zogenoemde ‘accelerationisme’. De oorlog moet dan leiden tot de komst van een witte etnostaat. Fabio I. schreef onder meer: ‘Als de burgeroorlog komt, dan moeten we sommige blanken ook doden omdat ze niet aan onze kant staan en niet willen veranderen.’

In de VS hielden leden trainingen in militaire kleding en met automatische wapens. Fabio I. en Steven V. zouden in beeld zijn geweest om een Nederlandse tak van The Base op te zetten. Zo leerden de twee elkaar ook kennen: ze hadden een online ‘sollicitatiegesprek’ met de leider van de groep. Ze zaten ook allebei in een appgroep die Jeugdstorm Nederland heette.

Volledig scherm Neonazigroep The Base. © privebeeld

Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen al een tijdje voor de opkomst van extreemrechts in Nederland. Het gaat dan vooral om jonge mannen die online radicale uitspraken doen. ,,Het gaat om ten minste een paar honderd Nederlanders tussen de 12 en 20 jaar die veel tijd online doorbrengen op internationale netwerken", schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) recent in haar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. De constatering van de dienst dat een rechtsextremistische aanslag ‘voorstelbaar’ is, is vooral gebaseerd op de dreiging van dergelijke jonge mannen.

Psychische problemen

De NCTV schrijft daar ook bij dat ‘Nederlandse deelnemers relatief vaak te kampen lijken te hebben met psychosociale problematiek en dat ze een gebrekkig sociaal vangnet hebben'. Dat speelt ook bij Fabio I. en Steven V. De eerste groeide in Zwijndrecht op in een gebroken en arm gezin. Hij heeft ook een autistische stoornis en zit nu in een psychiatrische kliniek.

Steven V. is een vmbo’er die het leger in wil. Hij heeft een hekel aan migranten, joden en homo's. Onderzoekers stellen dat hij een kwetsbare persoonlijkheid heeft en licht verminderd toerekeningsvatbaar is.

Celstraffen

Ze zeggen allebei wel spijt te hebben van hun berichten op social media. Fabio lijkt, mede door therapie, langzaam van zijn extreme denkbeelden af te stappen. Steven V. is nog wel extreemrechts, stelt justitie. Om te voorkomen dat ze nog een keer de fout ingaan, eiste het Openbaar Ministerie celstraffen met een groot voorwaardelijk deel: 2,5 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, tegen Steven V. en 2 jaar, waarvan 1,5 voorwaardelijk, tegen Fabio I. Ook eist justitie tegen beiden nog een werkstraf en een socialmediaverbod.

De officier van Justitie legt de bal overigens niet alleen bij de twee verdachten. ,,Het zou helpen als de samenleving en de (Europese) politiek veel meer van de socialmediabedrijven gaan verlangen dat ze extremisme in welke vorm dan ook buiten de deur houden.”

De uitspraak volgt volgende maand.

