Justitie eist twintig jaar cel en tbs voor huisschilder Sjonny W.

Hij heeft ‘op grove wijze inbreuk gemaakt op het meest fundamentele recht van de vrouwen: het recht te leven’. ,,Hij heeft ze als oud vuil gedumpt, zich totaal niets aantrekkend van het leed dat hij heeft veroorzaakt voor de nabestaanden,” zei officier van justitie Nicole Smits in het requisitoir. In geen van de dossiers acht justitie moord bewezen, dus ‘met voorbedachten rade’, maar wel doodslag.

Deskundigen hebben een ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ vastgesteld ‘met trekken van psychopathie’. Ook was W. verslaafd aan alcohol en cocaïne. Zeker onder invloed kan W. volgens zijn exen ineens grof geweld gebruiken, zeker ook tijdens de seks. (‘Als er iets knapte, was het net een granaat waar de pen uit was.’)

Dat W. ‘geen verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij de nabestaanden heeft aangedaan’, weegt justitie in zijn nadeel mee.

‘Moeilijk’

Het zijn alle drie ‘moeilijke zaken’ omdat het gaat om twee ‘cold cases’ en een dossier waarin het slachtoffer, Oosterbeek, nog altijd is vermist. In geen van de zaken heeft de recherche rechtstreeks bewijs gevonden en in geen van de onderzoeken kan ‘met honderd procent zekerheid worden uitgesloten dat de gebeurtenissen zich anders hebben afgespeeld’, zei officier Smits. Toch staat ‘buiten redelijke twijfel’ vast dat Sjonny W. in alle zaken de dader is.

Op een knoop van de in Amsterdam-Zuidoost gevonden vuilniszak waarin de onderbenen en voeten van het in stukken gekliefde lichaam van de Roemeense Mirela Mos zaten, zat volgens justitie dna dat sterk genoeg matcht met dat van W. om het als bewijs te gebruiken.

Getuige zeggen dat ze W. met ‘stinkende vuilniszakken’ in de weer zagen, die ook lekten. Daarna dweilde hij, tegen zijn gewoonte in, het trapportaal opvallend grondig. Een ex zegt stinkende vuilniszakken op W.’s balkon te hebben gezien kort na het moment waarop Mos was verdwenen. Een muur in de badkamer was opvallend rood geschilderd – hetgeen de ex niet eerder had gezien.

Als hij drugs gebruikt had, greep W. meerdere exen bij hun keel, zeggen zij. Dat vindt justitie opvallend omdat Mirela Mos volgens de schouwarts lijkt gewurgd, nadat ze in elkaar was geslagen. Justitie oordeelt dat W. in de zaak Mos schuldig is aan doodslag en dat hij haar lichaam heeft weggemaakt.

Gedumpt

Ook Monique Roossien moet volgens justitie door W. met grof geweld zijn omgebracht. Zij is waarschijnlijk elders doodgeslagen en daarna gedumpt aan de Uitdammerdijk in Amsterdam-Noord. W.’s volledige dna, uit sperma, zat op haar lichaam, hoewel hij ontkent haar te hebben gekend. Hij moet één van haar laatste klanten zijn geweest.

Op de achterbank van de auto van Mirela Mos zaten in 2004, hoogst opmerkelijk, bloedspoortjes van Roossien. Die auto kan niet hebben gereden ten tijde van de dood van Roossien in 2003. Haar bloed moet daarin terecht zijn gekomen via bijvoorbeeld een voorwerp dat in 2004 op de achterbank is gezet of gelegd. W. is volgens justitie de ‘de enige link’ tussen Roossien en Mos. W. erkent (één keer) in Mos’ auto te hebben gereden en niets wijst er op dat na Mos en W. nog iemand in de auto is geweest.

Al met al ziet justitie voldoende bewijs dat W. Roossien heeft doodgeslagen.

Nooit meer gevonden

Sabrina Oosterbeek, die in de nacht van 7 op 8 maart 2017 verdween na seks met Sjonny W., is ondanks vele, intensieve zoektochten nooit meer gevonden. Officier van justitie Solange Hoogerheide sluit uit dat ze door een natuurlijke oorzaak is overleden of zelfmoord heeft gepleegd. Ze moet zijn omgebracht, waarna haar lichaam is weggemaakt.

Sjonny W. heeft eerst stellig ontkend dat hij de fiets had waarop Oosterbeek naar hem was gekomen, maar op bewakingscamera’s is te zien dat hij daags na haar verdwijning haar fiets zonder slot bij Kraaiennest achterliet. Justitie denkt dat hij een dwaalspoor heeft willen uitzetten, ook door kort met haar telefoon te bellen nabij de plek waar hij haar fiets zette.

W. gedroeg zich na Oosterbeeks verdwijning verdacht en bleek bang voor de politie, waardoor hij vijf dagen onderdook. Een omstreden criminele getuige met wie justitie een overeenkomst sloot, zegt dat Sjonny W. hem heeft gezegd dat hij Sabrina had weggemaakt, en waar.

Ook een tweede criminele zegt dat. W. hem enigszins omfloerst heeft gezegd dat hij haar heeft gedumpt en dat hij ‘die derde (dode) misschien maar moest bekennen’.

Beter weggewerkt

Dat Oosterbeek niet is gevonden, doet aan die verklaringen niet af, vindt Hoogerheide, want op de genoemde plekken is stromend water. Mogelijk heeft hij Oosterbeek beter weggewerkt dan de andere slachtoffers.

In de drie zaken zitten opvallende overeenkomsten die volgens Hoogerheide tegen W. pleiten. De vrouwen lijken op elkaar, waren allemaal verslaafd en zijn niet meer in leven gezien sinds ze seks hadden gehad met W.

Ook in de zaak Oosterbeek moet volgens justitie sprake zijn van ‘doodslag’. Dat zij vrijwillig en levend W.’s woning heeft verlaten, zoals hij zegt, is ‘ongeloofwaardig’.

De advocaten houden vanmiddag en morgen hun pleidooi.