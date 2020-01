Justitie in zaak abortusmoord: Dennis wilde een meisje, jongen moest geaborteerd worden

Twee doden bij woning­brand in Duiven, hulpdien­sten vragen om extra inzet

9:55 In een woning aan de Roodwilligenstraat in Duiven is vrijdagmorgen brand uitgebroken. Daarbij zijn in ieder geval twee dodelijke slachtoffers gevallen. Omstanders melden dat de brandweer rond 08.30 uur iemand uit de woning heeft gehaald en dat nog werd gezocht naar andere personen die mogelijk in de woning aanwezig waren.