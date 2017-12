Justitie komt ineens met getuige in moordzaak Amsterdamse fietsenmaker

Die uitkomst is opmerkelijk omdat het eerder juist die buurman is geweest die een maand na de moord naar de politie is gestapt met het verhaal dat de verdachte onder het bloed bij hem hem thuis had gezeten en een bekentenis had afgelegd. De rechtszaak tegen E. zal vermoedelijk vandaag worden uitgesteld. Volgens de officier van justitie moet de verklaring van de getuige nog getoetst worden bij de rechter-commissaris.

Bewijs

Temal Kobya werd in maart 2016 met messteken omgebracht in zijn eigen fietsenzaak aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Volgens het OM ligt er inmiddels genoeg bewijs in het dossier. Verdachte E. ging kort na de moord naar de woning van zijn buurman. Daar zou hij gezegd hebben dat hij de fietsenmaker om het leven had gebracht. Volgens de buurman zat de man bovendien onder het bloed. Naast deze verklaring is uit onderzoek gebleken dat het dna van de verdachte op een vinger, de pet en de stofjas van het slachtoffer zat.