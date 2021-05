Justitie: man (63) deed zich voor als voetbalscout bij PSV en filmde naakte jongetjes

Sekswerker Linda (25) mag weer aan het werk: ‘Ik was altijd al een beetje flirterig, ik hou er wel van’

18 mei Bordeelbazen zijn blij, de dames ook. Na vijf maanden mogen ze weer aan het werk. Ook Linda (25) is blij haar collega’s weer te zien na een tijd in de illegale prostitutie te hebben gewerkt. ,,Met mannen naar huis en hotel, dat was niks voor mij.’’