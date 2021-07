Justitie wil vermeend drugs- en wapenhandelaar Martien R. 16 jaar achter slot en grendel

Justitie ziet Martien R. als de ‘onbetwiste leider’ van een familie die jarenlang op dagelijkse basis in de weer was met de handel in drugs en wapens. Bij de Operatie Alfa werden in november 2019 grote hoeveelheden drugs en wapens gevonden in ondergrondse ruimtes achter het woonwagenkampje aan de Osse Hoogheuvelstraat. De strafeisen die justitie vandaag op tafel legde, zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het bewijsmateriaal dat voortvloeide uit de anderhalf jaar lang durende afluisteroperatie in de ‘vergaderschuur’ bij het Osse kampje.