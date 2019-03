Justitie zoekt deze man, die intussen doodleuk een schaamteloze ‘vakantievideo’ op Instagram zet

De 35-jarige Gheiybe wordt gezocht voor het neerschieten van twee zakenpartners in Den Bosch. Hij stal 175.000 euro van hen. Daarvoor werd hij in 2010 veroordeeld tot dertien jaar cel. Maar in 2011 ontsnapte hij uit de gevangenis in Breda. Hij had toen pas twee jaar van zijn straf uitgezeten. Sindsdien is hij zoek.

Vakantiefoto’s

Maar het is zeker niet zo dat er geen enkel spoor is naar de ‘gangster’. Bij een inval bij familie werden vakantiefoto's van Shahin gevonden. Daarop was ook te zien dat hij veel selfies maakt en regelmatig te zien is op feestjes. De politie bracht enkele van de beelden vorige week naar buiten in een oproep aan het publiek om uit te kijken naar de veroordeelde crimineel.

Het lijkt de Rosmalenaar niets te deren. Sterker: hij provoceert de recherche door vanuit waarschijnlijk Iran een video online te plaatsen, waarin hij te zien is voor een luxe villa. ‘Hallo, ik ben Shahin, diegene die al lange tijd gezocht wordt door de Nederlandse politie’, zegt hij breeduit lachend.

Quote We vinden het schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait De politie over de Instagram-video

In de video vertelt Gheiybe dat hij zijn verhaal wil doen in een Nederlandse krant. Hij doet naar eigen zeggen graag zijn verhaal, ‘omdat de waarheid heel anders is'. Maar ook: ‘Ik zal niet op alle vragen antwoord geven.’

Straf

Het programma Opsporing Verzocht deelde de beelden dinsdagavond op NPO1. De politie reageert in het programma verbolgen. ,,We vinden het schokkend om te zien hoe hij hier de feiten verdraait. Kennelijk waant hij zich vrij en onaantastbaar in Iran‘’, zegt een woordvoerder. Agenten hebben volgens hem aanwijzingen dat Shahin in Iran afspreekt met familie. ,,We zijn benieuwd welke naam hij dan gebruikt, en waar en wanneer hij afspreekt‘’, zegt een woordvoerder. ,,Want we vinden het onaanvaardbaar dat iemand zo zijn straf ontloopt.‘’