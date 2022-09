Kaak ‘doormidden’ geslagen na onschuldig dansje in fontein: ‘Ik kon acht weken amper eten’

Hij moest met spoed onder het mes, kon wekenlang niet praten of fatsoenlijk eten en moet vanwege alle bijkomende ellende zijn schooljaar over doen. Voor een 19-jarige jongen had een ernstige mishandeling in Den Bosch eerder dit jaar hele nare gevolgen. ,,Ik ben bang dat deze man tot erger in staat is.”

De Drakenfontein bij het treinstation is een bekend begrip in Den Bosch. Na een avondje stappen is de sfeer gemoedelijk en daarop besluit een 19-jarige jongen even te gaan dansen in het fontein. ,,Daar hadden ik en mijn vrienden de grootste lol mee”, zo vertelde het slachtoffer gisterenavond in Opsporing Verzocht.

Het gefeest en gejoel trekt de aandacht van een groepje dat verderop staat bij de taxistandplaats voor het station. Twee van hen besluiten een kijkje te gaan nemen bij de fontein. Na een woordenwisseling tussen beiden besluit het slachtoffer om uit de fontein te komen en weg te gaan. ,,Eén van hen vroeg vrij agressief wat ik aan het doen was. Ik dacht toen: wegwezen, anders is er dadelijk ruzie.”

Onder het mes

Op dat moment voelt de jongen een enorme pijnscheut op zijn kaak. Eén van de twee mannen heeft hem zo hard geslagen dat hij korte tijd buiten bewustzijn raakt. ,,Toen ik bijkwam deed het enorm veel zeer. Mijn kaak was doormidden, dat verklaarde de pijn”, aldus het slachtoffer. Daarmee was het nog niet gedaan. De belager wordt alsmaar agressiever en wil de jongen opnieuw aanvallen. ,,Mijn vrienden moesten hem tegenhouden. Hij bleef heel agressief.”

Terwijl de jongen via de roltrappen naar boven vlucht, probeert de verdachte nog achter hem aan te rennen. Uiteindelijk houdt hij het voor gezien. De volgende ochtend moet het slachtoffer meteen onder het mes. ,,Ik heb nu een pin in mijn kaak zitten die de boel bij elkaar heeft gehouden. Ik heb drie weken niet kunnen praten, en acht weken niet kunnen eten.” De jongen is 12 kilo afgevallen en moet zijn schooljaar over doen. ,,Al met al heeft het een behoorlijke impact op mijn leven.”

Signalement

De verdachte is volgens de politie tussen de 20 en 22 jaar. Hij heeft een donkere huidskleur en had die bewuste nacht zijn haar opgeschoren. Bovenop het hoofd had hij zwart kroes- of krullend haar.