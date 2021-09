Kabinet: 22 tolken ‘waarschijnlijk’ achtergebleven in Afghanistan

Björn komt commotie rond dood Joey Hoffmann niet te boven en moet nu cel in om drugslab

14 september Hij kwam het hele circus rond de dood van zijn vriend Joey Hoffmann in Turkije nooit te boven. Nu moet Björn B. (38) ook nog eens de cel in omdat hij een klein drugslab had in de keuken van zijn woning in Haaksbergen. De rechtbank veroordeelde B. dinsdag tot twee jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk.