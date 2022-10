Kabinet acht het niet haalbaar om binnen jaar stikstofbelasting weg te halen

Dat melden meerdere kabinetsbronnen aan deze site. Achterliggende gedachte van het binnen een jaar uitkopen van honderden grote stikstofuitstoters bij natuurgebieden was dat andere, eerder gedupeerde boeren daardoor juist meer ruimte zouden krijgen. Maar gedwongen uitkoop ten behoeve van de natuur is juridisch ingewikkeld of zelfs onmogelijk, als het achterliggende doel is om daarmee andere boeren juist wél ruimte te geven. ,,Uitkoop piekbelasters is qua uitvoering in dit tempo een uitdaging, dat weet iedereen’’, aldus een bron.

Al benadrukken kabinetsbronnen ook dat ‘de intentie’ wel blijft om toch binnen een jaar al de uitstoot van deze honderden zogenoemde ‘piekbelasters’ bij natuurgebieden drastisch te verminderen. Dit kan door vrijwillige uitkoop, verandering van activiteiten of verhuizing verder weg van een natuurgebied.

Geen gedwongen uitkoop

Landbouworganisaties zijn mordicus tegen gedwongen opkoop. Het kabinet ziet gedwongen uitkoop ook niet zitten, meldden coalitiebronnen woensdag al aan deze site. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde eerder ook al dat de verwachtingen van uitkopen ‘onrealistisch’ zijn.

2030 in de wet, maar met ‘ijkmomenten’

Het jaar 2030 komt in de wet. Maar de suggestie van Remkes om in 2025 en 2028 twee ‘ijkmomenten’ in te bouwen neemt het kabinet ook over. Op die twee momenten zal worden bekeken of 2030 nog haalbaar is. Hiermee kunnen alle partijen in het kabinet uit de voeten richting hun achterban. D66 zal zeggen: 2030 komt gewoon in de wet. CDA zal zeggen dat 2030 inderdaad ‘niet heilig’ is zoals leider Wopke Hoekstra eerder al beweerde. Zijn uitspraak zette de verhoudingen in het kabinet op scherp. Maar met deze beweringsformule lijken de gemoederen wat dat betreft weer gesust. En hiermee houdt het kabinet zich ook aan het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar hebben gesloten.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorige week woensdag presenteerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn langverwachte rapport. Hij trok toen fel van leer en stelde dat het kabinet na jaren van ‘zwalkend beleid’ razendsnel in actie moest komen om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet. Binnen een jaar moeten 500 tot 600 bedrijven drastisch stikstofuitstoot verminderen door uitkoop, verhuizing of een andere bedrijfsvoering, zo sprak hij bij de presentatie nog stellig.

Maar woensdagavond temperde hij in de Tweede Kamer alweer de verwachtingen. Zijn voorstel om zogeheten ‘piekbelasters’, grote stikstofuitstoters in de buurt van Natura 2000-gebieden, uit te kopen als zij binnen een jaar niet ‘schoner’ zijn, is geen exacte wetenschap, zo sprak hij toen al veel milder. ,,Ik heb het jaar 2023 genoemd, maar het is allemaal geen wiskunde.”

Vanmiddag komt het kabinet met een eerste officiële reactie op het rapport van de ‘onafhankelijke gespreksleider’ Remkes.

Check het dossier ‘Stikstofaanpak’ voor al onze artikelen over dit onderwerp.

Volledig scherm Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en ninister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Piet Adema stonden woensdag de pers te woord bij het Catshuis na het zogenoemde 'stikstofontbijt' met vertegenwoordigers van diverse boerenorganisaties. ANP PHIL NIJHUIS © ANP

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: