Kabinet komt met plannen tegen cyberaanvallen

Zijn alle onveilige betonvloe­ren nu in beeld? Niemand die het weet

19:21 Nog altijd is niet duidelijk welke gebouwen precies zijn uitgerust met een in potentie gevaarlijke betonvloer. Veel eigenaren willen niet dat hun gebouw 'besmet' raakt en brengen informatie daarover niet naar buiten. Gebruikers weten daardoor niet altijd of hun gebouw veilig is of niet. 'We moeten er maar van uit gaan dat iedereen zijn werk doet'.