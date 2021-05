‘Kabinet moet miljarden extra in jeugdzorg steken’

Verkrach­ting op klaarlich­te dag in trein: twee jaar cel voor Roemeen

25 mei Een 45-jarige Roemeen die in november een vrouw in een trein in Noord-Holland verkrachtte, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Hij overmeesterde zijn slachtoffer met geweld en drong met zijn vingers bij haar naar binnen. Dat gebeurde op klaarlichte dag en in het bijzin van medepassagiers.