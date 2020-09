‘Kabinet moét wel - maar als dit zo doorgaat, maken we economie kapot’

Voor dat wat de afgelopen maanden in de maatschappij gebeurde, hebben ze in de economie een dure term: het collective action-probleem. Dat probleem doet zich voor in situaties waarin het in ieders belang is om zich aan de regels te houden, maar waarin we ons er individueel toch niet allemaal toe kunnen zetten.



Volgens Harold Benink, hoogleraar Banking & Finance aan de Universiteit van Tilburg, is dat dé les van de zomer geweest. ,,Er is een groep Nederlanders die blijkbaar niet in staat is om in het algemeen belang te handelen. Daarom móet er nu ingegrepen worden. We moeten echt een manier vinden om de R onder controle te houden en toch de maatschappij te kunnen laten doordraaien.”