Kabinet omarmt advies Remkes: grootste natuurbedervers eerst aanpakken

UpdateHet kabinet omarmt de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes. Het doel van 50 procent minder uitstoot in 2030 blijft staan, maar kan in 2025 of 2028 tussentijds worden bijgesteld. Ook gaat het kabinet 500 tot 600 zogeheten piekbelasters eerst aanpakken, zodat andere boeren ontzien kunnen worden.

De piekbelasters zijn bedrijven die op dit moment de natuur de meeste schade toebrengen. Voor het grootste deel gaat het om boerderijen. Het kabinet wil op advies van Remkes als eerste met die boeren praten over aanpassing of verplaatsing van de werkzaamheden. Pas daarna komt vrijwillige op- of uitkoop aan de orde. Het woord dwang wordt vooralsnog vermeden, al heeft het kabinet dit eerder nooit helemaal willen uitsluiten.

Remkes stelde aanvankelijk voor dat de piekbelasters binnen een jaar aangepakt zouden moeten worden, al zei hij later dat die termijn ‘geen wiskunde‘ is. Het kabinet houdt het er nu op dat de periode van een jaar ‘ambitieus’ is. Dat is volgens bronnen rond de regering een andere manier om te zeggen dat het kabinet zo'n snelle aanpak 'niet haalbaar’ vindt.

Remkes vindt dat de stikstofruimte die vrijkomt van piekbelasters als eerste ingezet moet worden voor boeren die nu klem zitten. Zij kregen van de overheid eerst toestemming om uit te breiden maar kwamen door een uitspraak van de rechter zonder geldige vergunning te zitten. Ook het kabinet vindt dat deze boeren - ook wel PAS-melders genoemd - hulp verdienen. Maar minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zegt wel ‘juridische vragen’ te hebben bij het verlenen van voorrang. Die wil zij eerst uitzoeken. In november komt hier meer zicht op. ,,We hebben geen tijd te verliezen”, aldus de VVD-minister.

Daarnaast komt het kabinet in november met een brief waarin staat hoe de toekomst van de landbouw er op hoofdlijnen uit zou moeten zien. Die brief is de opmaat naar een nog te sluiten landbouwakkoord, dat uiterlijk 1 april gesloten moet worden. Doel is om in samenspraak met de agrarische sector te komen tot een ‘duidelijke en stabiele koers’.

Herstel van vertrouwen

Het kabinet kreeg van Remkes een tik op de vingers over de manier waarop tot dusver is opgetreden. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) trekt zich de kritiek aan. ,,We zoeken meer dan voorheen de samenwerking actief op om tegenstellingen te overbruggen en te verenigen", belooft zij. ,,Vertrouwen herstellen kost tijd, dat realiseren wij ons.”

Ook minister van Landbouw Piet Adema denkt dat er veel werk te doen is om het vertrouwen te herstellen. ,,Boeren zorgen voor een vitaal platteland en dragen naast de voedselvoorziening ook zorg voor de natuur. Ik wil samen met hen aan de slag voor een duurzame toekomst voor de landbouw.”

Volledig scherm Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en ninister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Piet Adema stonden woensdag de pers te woord bij het Catshuis na het zogenoemde 'stikstofontbijt' met vertegenwoordigers van diverse boerenorganisaties. ANP PHIL NIJHUIS © ANP

