Kabinet ‘ruimhartig’: ook schade Limburg vergoeden die wel verzekerbaar was

Utrechtse volkszan­ger Ronnie (56) wilde een B&B beginnen in Spanje, maar is daar nu... volkszan­ger

11 augustus De populaire Utrechtse volkszanger Ronnie van Bemmel en zijn partner Sandra Merten emigreerden eind april naar Spanje. In Benidorm bouwen ze een nieuw bestaan op. „Heimwee hebben we niet. We zijn blij dat we de stap hebben gezet.”