Kabinet stuurt autoverkopers op cursus: verkoop stekkerauto's moet omhoog

Of de bijscholing verplicht verplicht wordt, is nog niet bekend. Daarover gaat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur in gesprek met de autobranche. ,,De verkoop van elektrische auto's vereist een ander verhaal dan die van reguliere modellen'', verklaart haar woordvoerder. ,,De aanschafprijs is hoger, maar de kosten voor brandstof en onderhoud zijn veel lager. Die hogere aanschafkosten verdienen zich tijdens de levensduur van de auto terug. Dat verhaal moeten verkopers wel helder uitleggen aan potentiële klanten.''



Uit onderzoek in Scandinavië bleek onlangs dat veel autoverkopers hun klanten niet eens wijzen op elektrische modellen of er onjuiste informatie over geven. Oorzaak is volgens de onderzoekers dat verkopers minder verdienen aan elektrische auto's. Ze krijgen commissie per verkochte auto, maar het verkopen van een exemplaar met stekker neemt veel meer tijd in beslag omdat klanten veel vragen hebben over bijvoorbeeld de actieradius en de levensduur van de batterij.