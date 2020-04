Kabinet: Terugkeren uit corona-risicogebied? Dan in quarantaine

video Glazenwas­ser Dave redt ouderen uit brandend zorgcen­trum: ‘Ik ben zo blij dat ik in de buurt was’

16:12 Glazenwasser Dave Verschuren was donderdagmiddag tijdens een brand in een woonzorgcentrum in Tilburg de reddende engel voor zeker tien bewoners. Met zijn hoogwerker wist hij de ouderen, veelal slecht ter been, net op tijd in veiligheid te brengen. ,,Ik ben zó blij dat ik in de buurt was.’’