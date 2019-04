Kabinet trekt de knip voor watertap op schoolpleinen

De tappunten, die je ook wel op stadspleinen ziet of in natuurgebieden, kunnen worden aangevraagd door basisscholen. Ze kunnen driekwart van de aanschaf- en installatiekosten vergoed krijgen, naar verwachting zo’n 2000 euro subsidie per kraan.

Gemeenten of wijken moeten dan het resterende bedrag vergaren voor de kranen die ‘hufterproof’ zijn. De CU-bewindsman verwacht dat er met het subsidiepotje zo’n duizend schoolpleinkranen kunnen worden aangelegd, maar het kunnen er ook meer worden. ,,Met watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de buurt maken we een mooie concrete stap vooruit in het terugdringen van overgewicht. Veel schoolpleinen worden ook na schooltijd gebruikt om te spelen en te sporten. Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen. In plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje.”