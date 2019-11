Kabinet trekt geld uit voor snellere treinen naar het Noorden via Zwolle: 99 nieuwe intercity's besteld

Dat melden minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) donderdagavond in een Kamerbrief. In totaal is er met de spoorprojecten honderden miljoenen euro's gemoeid. Dat geld komt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), het infrastructuurfonds van I&W. De afgelopen maanden is er door het ministerie overlegd met stakeholders als NS, ProRail en de vervoersregio Amsterdam.



Twee weken terug meldde deze krant al dat station Schiphol komende jaren grootschalig op de schop gaat. Bedoeling is de reizigershal Schiphol Plaza flink te vergroten en ook trein- en luchtvaartreizigers te scheiden. Zo komen er eindelijk OV-poortjes. Verder komt er o.a. een nieuw busstation met directe toegang naar de perrons. Het aantal dagelijkse reizigers kan dan groeien van 95.000 per dag naar 130.000. Nu is de dekking voor de 237 miljoen kostende opknapbeurt van station Schiphol definitief rond: Het Rijk draagt 78,8 miljoen euro bij, Schiphol 69,4 miljoen, de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen en NS 20 miljoen.

Nieuwe IC over hsl

Het kabinet trekt ook de beurs voor twee andere spoorprojecten. Daardoor kan ProRail onder andere een nieuwe hogesnelheidswissel neerleggen bij Amsterdam-Zuid en het oude ATB-treinbeveiligingssysteem vervangen voor het veel modernere ERTMS. NS kan daardoor vanaf 2023 acht maal per uur een Airport Sprinter tussen Amsterdam CS, Schiphol en Hoofddorp laten rijden. Minstens zo belangrijk is dat de spoorwegen straks de hogesnelheidslijn met de route naar Groningen en Leeuwarden kan verbinden. NS en ook ProRail pleiten al langer voor snellere treinlijnen naar het Noorden.

Bedoeling is dat er vanaf 2023 een gloednieuwe intercityverbinding over de hsl gaat rijden van Breda via Rotterdam en Schiphol naar Zwolle, Leeuwarden en Groningen. De NS gaat hiervoor 99 nieuwe intercity’s inzetten, die zijn besteld bij fabrikant Alstom. De treinen gaan 200 kilometer per uur rijden op het hoge snelheidsspoor en met 160 km/u op de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle. Nu is het maximum daar nog 140 km/u.



De reistijd van Breda naar Zwolle wordt zo een half uur korter. De winst van Rotterdam naar Zwolle, Groningen en Leeuwarden is met vier minuten beduidend minder groot. Dit komt omdat er ook een andere route van Rotterdam naar het Noorden is, namelijk via Utrecht. Die verbinding, die gewoon blijft bestaan, is geografisch een stuk korter.

Volledig scherm Drukte op Schiphol Plaza, de stationshal boven de perrons. © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Spoorrotonde Utrecht

NS-baas Roger van Boxtel ziet het verbinden van de hsl en het gewone spoor dan ook vooral als een eerste kleine stap om de reistijd van het Noorden en de Randstad te verkorten. ,,We investeren in meer snelle treinen en hopen dat dit voor Nederland reden is om extra te investeren in meer snelle spoorlijnen. Denk aan een Lelylijn of een snellere lijn van Zwollen naar het Noorden.”

Een derde spoorproject waar geld voor komt is het spoor Utrecht. Om Utrecht CS te ontlasten, het drukste station en de spoorrotonde van Nederland, komt er onder meer een studie naar een tweede intercitystation voor de Domstad, een vurige wens van de Utrechtse politiek. In totaal is er enkele honderden miljoenen euro's beschikbaar.