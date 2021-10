Kabinet vraagt provincies om duizend extra opvangplekken

Advocate Maaike leidt een opmerke­lijk dubbelle­ven: ‘Ik geniet hier ontzettend van’

21 oktober Op doordeweekse dagen bemiddelt, onderhandelt en procedeert ze in en over juridische zaken als advocate. In de avonden en in het weekend hangt de Tilburgse Maaike van Santvoort aan een danspaal. Dit jaar won ze ‘toevallig’ het NK paalsport, samen met Hanka Venselaar. De vrouwen voeren hun act eind oktober opnieuw op tijdens het WK in Zwitserland.