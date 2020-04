Kabinet wil app die wijst op contact met besmette landgenoot

De app, die werkt via bluetooth, wordt al gebruikt in verschillende landen in Azië en Oostenrijk. Het kabinet neemt met het idee een advies over van de Nederlandse coronagezant Feike Sijbesma. ,,Persoonlijk ben ik een groot voorstander van dat idee”, zei Sijbesma eerder vanavond.

Volgens Sijbesma bekijkt Nederland al apps in Azië. ,,We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van input uit Azië, misschien zelf gebruik maken van Aziatische leveranciers. In die landen waar het gebruikt wordt, zie je dat mensen blij zijn dat ze weten dat ze met een patiënt in contact zijn geweest.”

Volledig scherm Ook Singapore kent een bluetoothapp die landgenoten wijst op contact met een coronapatiënt. © AFP

Afweging

Op de vraag of de app verplicht wordt, zei premier Mark Rutte vanavond: ,,We houden de optie open, maar bij elke optie is het cruciaal dat we de privacy in acht nemen.”

Ook Sijbesma waakt voor de gevolgen van zo’n app voor privacy van burgers. ,,Dat is natuurlijk een belangrijk element om naar te kijken. De app registreert met wie je in contact bent geweest.”

Volgens voormalig DSM-topman Sijbesma is het privacygedeelte een afweging die door het kabinet gemaakt moet worden: ,,Het belang van privacy tegenover het algemeen belang van de volksgezondheid en de economie. Maar in al die landen waar het gebruikt wordt, worden de gegevens niet op naambasis gegeven. Alleen: er was iemand in uw buurt. Niet de naam Pietje Puk.”

Volledig scherm Coronagezant Feike Sijbesma. © REUTERS

In de gaten houden

,,Het kan zijn dat je corona hebt zonder dat je het zelf in de gaten hebt", vervolgt de coronagezant. ,,Als je vier dagen daarvoor met iemand in contact bent geweest, dan krijgt diegene een signaal: ‘Jij bent in contact geweest met iemand die nu corona heeft’. Dan hoef je niet meteen binnen te blijven, maar je moet jezelf wel even in de gaten houden.”

De apps die in andere landen worden gebruikt zijn in te stellen op bijvoorbeeld het aantal meters waarvandaan je bij een coronapatiënt in de buurt bent geweest, en hoelang die periode was. Toen het coronavirus net was uitgebroken in ons land, maakte de GGD er via contactonderzoek nog werk van om in beeld te krijgen met wie een besmette Nederlander in de tijd daarvoor allemaal in contact was geweest. Nu het aantal besmettingen veel groter is, is dat niet meer te doen.

GGD vervangen

,,Daarom hebben we die apps eigenlijk nodig om de GGD’s te ondersteunen”, zei minister Hugo de Jonge vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet. ,,We kijken heel goed naar wat er over de grens wordt gebruikt en of dat het werk van de GGD kan vervangen.”