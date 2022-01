Kabinet wil coronabewijs per 1 februari voorzien van verloopdatum

Hondje Cody al dagen vermist na geknal van vuurwerk rond jaarwisse­ling: ‘Hij rende in blinde paniek door de straat’

Al drie dagen is Maud van den Elsen uit de Mortel op zoek naar haar hondje Cody. Het vuilnisbakkie uit Roemenië, doodsbang voor vuurwerk, ontsnapte rond de jaarwisseling uit haar woning en is sindsdien zoek. ‘Een dag later is hij nog gezien in Beek en Donk waar hij in blinde paniek door de straat rende.’

16:24