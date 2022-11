Kadaster onder vuur: werden bomen van Pieter en Mariëtte gerooid na jaren oude fout?

met video Dood van Esmee (14) raakt haar ouders ‘harder dan zwaarste vuurwerk­bom’: ‘Je liet mijn dochter alleen achter in de kou’

De dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk raakte haar ouders ‘harder dan de zwaarste vuurwerkbom ooit had kunnen doen’, zei haar vader in de rechtbank. Haar moeder: ,,Wij hebben meer dan levenslang.” Tegen de Leidenaar die haar wurgde is 14 jaar cel geëist.

7:41