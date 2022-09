Kakkerlakkenplaag in studentenflat: ‘Ze kropen over mijn bed terwijl ik lag te slapen’

Jeanette ging bloot voor ‘diversere’ borstenfo­to na kritiek op Linda: ‘Zó zien vrouwen er werkelijk uit’

Een foto zoals bij dit verhaal te zien is, dát is representatief voor de maatschappij. Jeanette Chedda, derde van links, ging met de borsten bloot voor deze remake van de veel bekritiseerde cover van Linda. Het blad wilde ‘diverse’ borsten tonen, maar kwam met veelal witte, slanke vrouwen op de proppen. ,,Alsof we er allemaal zo uitzien. Ik word er cynisch van.”

