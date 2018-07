'Kalifaatkinderen komen met moeders terug naar Nederland'

De terugkeer van drie Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen die vastzitten in kampen in Syrië is 'heel dichtbij'. Nederland heeft een bevel tot gevangenneming neergelegd bij de Koerdische autoriteiten in het gebied.

Dat betekent dat er in feite is gevraagd de vrouwen over te dragen, zodat ze hierheen kunnen komen. ,,We zijn nu heel dichtbij,'' zegt advocaat André Seebregts, die twee van de drie vrouwen vertegenwoordigt. Hoewel het verzoek aan de Koerden alleen de vrouwen betreft, acht hij het onmogelijk dat hun kinderen niet meekomen. ,,De hoop is dat de Koerden hen begeleiden naar een ambassade, zodat van daaruit hun terugkeer naar Nederland mogelijk wordt gemaakt.''

Erbarmelijk

De vrouwen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen, waardoor vooral hun kinderen hard geraakt worden. Sommigen werden nog in Nederland geboren, waar ze naar school zitten, maar moeten nu zien te overleven in Syrië, waar hun moeders gevangenen zijn. Familieleden trokken eerder in het AD aan de bel, omdat ze vreesden voor de levens van de kleintjes, van wie sommigen nog baby's zijn.

,, We hebben het verzoek neergelegd en zijn in afwachting van een reactie van de Koerden,'' zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Met het verzoek wordt gehoor gegeven aan een beslissing van de rechter in Rotterdam.