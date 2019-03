Kamerlid Lisa Westerveld krijgt elke week wel een selfie van naakte mannen

live Live: Russische Andrei krijgt vier jaar cel en tbs voor doden en in stukken zagen Julia

13:36 De 41-jarige Rus Andrei K. moet vier jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor een van de meest verbijsterende misdrijven die ooit in Den Haag zijn gepleegd. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Andrei doodde vorig jaar zijn jonge, eveneens Russische vrouw Julia in hun huis in Scheveningen. Hij zaagde haar levenloze lichaam in bad in stukken en gaf haar als vermist op. De uitspraak wordt rond half 2 vanmiddag verwacht.