Kamervoorzitter Arib: We buigen voor hen die vielen voor ons vaderland

Bij de herdenking waren naast Arib ook premier Mark Rutte en de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol aanwezig, net als staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en een aantal Kamerleden. Tijdens de plechtigheid droegen leerlingen van de Haagse Johan de Witt Scholengroep zelfgeschreven gedichten voor.



Arib benadrukte in haar speech dat we moeten beseffen dat we in vrijheid keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze herinnerde aan personen die in de oorlog met gevaar voor eigen leven Joden hielpen te ontkomen aan vervolging. Zo zorgde de Haagse kunstenares Ru Paré ervoor dat 52 Joodse kinderen konden onderduiken. Voor haar wordt zaterdagmiddag in Den Haag een monument onthuld.



,,De verhalen maken altijd weer indruk, omdat ze laten zien hoe diep oorlog ingrijpt op de levens van mensen. Op hen die overleefden en de littekens hun hele leven met zich meedragen. En ook voor hun kinderen en kleinkinderen’’, aldus Arib. ,,We buigen voor de vele slachtoffers en de overlevenden. We buigen voor hen die vielen voor ons vaderland.’’



Arib noemde het ‘onvoorstelbaar moedig’ dat er tijdens de oorlog mensen zijn geweest die opstonden tegen de onderdrukkers en opkwamen voor anderen. ,,Het maakt ons ook ten volle bewust van de keuzes die we, nu, in volle vrijheid kunnen maken. Opkomen voor mensen die gediscrimineerd worden in de tram of gepest op het werk. Voor je mening uitkomen in een debat op school of in een discussie op straat. Als iedereen, op zijn eigen manier, die betrokkenheid toont bij de wereld om zich heen: dan maken we samen dat grote verschil.’’