Kamil E. deed voorverkenningen voor moord op Peter R. de Vries: ‘Zijn tatoeage verraadt hem’

Volgens het Openbaar Ministerie zijn Delano G. (22) en Kamil E. (35) verantwoordelijk voor de moord op De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De Vries was even daarvoor nog te zien bij RTL Boulevard en was onderweg naar zijn auto, die daar geparkeerd stond. Kamil E. was volgens het OM de chauffeur van de vluchtauto, Delano G. was het die de kogels afvuurde. De politie hield G., afkomstig uit Rotterdam en zijn Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik, nog geen uur na de schietpartij al aan. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.