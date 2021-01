Kamroen verovert wereld met borstjuweel: ‘Ook na die ziekte wilde ik me mooi blijven voelen’

,,Kun je het alsjeblieft zo opschrijven dat mensen me niet zielig moeten vinden?’’, vraagt Kamroen Farzan. Ze heeft dan wel borstkanker gehad, maar deze powervrouw uit de polder zet die ziekte liever om in iets positiefs. Dat is ook de grootste reden dat ze haar bedrijf Breastflower opzette, waarin ze een borstjuweel in de vorm van een bloem lanceerde. Het bleek een schot in de roos, want de hele internationale lingeriewereld ligt inmiddels aan haar voeten.