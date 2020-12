Kandidaat-Kamerlid GL baalt van aanwezigheid op demonstratie

LIVE | Geen nertsen meer op houderijen, Nederland krijgt minder vaccins van Pfizer in januari

8 december Eerder deze week zijn de laatste overgebleven nertsen op houderijen in Nederland gedood. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd in de Tweede Kamer. En Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.