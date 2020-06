Kans op grote prijs bij loterij is 1 op 790.000 (in het gunstigste geval)

Wie meedoet aan de BankGiro Loterij heeft de meeste kans om een prijs van een miljoen euro in de wacht te slepen. De kans op zo'n grote prijs is wel erg klein: 1 op 790.499. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de winstkans bij grote loterijen.

Volgens de bond blijft van dat miljoen overigens 'maar' 699.000 euro over, doordat over de prijs eerst nog kansspelbelasting moet worden betaald. Wie de meeste kans wil maken op een miljoen euro nétto, kiest voor het zogenoemde Miljoenenspel met een winstkans van 1 op 2,5 miljoen.



De grootste prijs valt te winnen bij de Eurojackpot, meldt de Consumentenbond. De hoofdprijs kan oplopen tot 63 miljoen euro bruto. Na aftrek van belastingen blijft daar 44 miljoen van over. De kans om die te winnen is wel minimaal: 1 op 95.344.200.

Staatsloterij

Op 1 juli is de zogenoemde droomsalaristrekking van de Staatsloterij, waarbij de winnaar 30 jaar lang elke maand 10.000 euro ontvangt. De kans op een absolute hoofdprijs bij de Staatsloterij is logischerwijs afhankelijk van het aantal loten. Als er voor de jaarwisseling vijf miljoen lotnummers over de toonbank gaan, dan is de kans op de grootste klapper een schamele 1 op 5 miljoen. De kans dat iemand getroffen wordt door de bliksem of aangereden door een auto is groter.

Quote Puur uit rationele overwegin­gen, als investe­ring, moet je niet meedoen. Maar uiteinde­lijk koop je een droom Ruud Koning, specialist kansrekening

,,De kans dat je 22 keer achter elkaar kop gooit met een munt is nog groter dan de kans op de hoofdprijs in de Staatsloterij”, zei Ruud Koning, specialist kansrekening, eerder tegen deze site. Volgens Koning is het kopen van een lot emotie. ,,Puur uit rationele overwegingen, als investering, moet je niet meedoen. Maar uiteindelijk koop je een droom. Je gaat even een uurtje hardlopen en je kunt je voorstellen wat je allemaal zou doen als je zou winnen. Dat is wat het is. Een droom.”

Niet per se gelukkiger

Veel geld winnen klinkt leuk, maar maakt niet per se gelukkiger, weet geluksexpert Patrick van Hees. ,,Mensen denken dat vaak wel, maar voor de meesten maakt het niet zo veel verschil. Alleen arme mensen worden echt gelukkiger als ze wat extra te besteden hebben. Het grootste geluksgevoel is voor veel mensen vooral het fantaseren over wat ze met al dat geld zouden kunnen doen.’’

Menig loterijdeelnemer droomt van een grotere auto of een jacht. Maar volgens Van Hees maakt het meer gelukkig als winnaars het geld zouden uitgeven aan belevenissen in plaats van bijvoorbeeld één grote, nieuwe boot. ,,En ook dat is relatief. Echt gelukkig worden de meeste mensen toch vooral van warme persoonlijke contacten”, zei Van Hees eerder.