Kans op zeer dichte mist rond jaarwisseling

Op oudejaarsdag kan er in de loop van de dag in het midden van het land plaatselijk (dichte) mist ontstaan. Waar deze mist hangt, kan deze mogelijk de hele dag duren, aldus het KNMI. In het noorden zijn er echter ook zonnige perioden. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 3 graden in hardnekkige mistgebieden tot 8 graden in het noorden.



Vanavond zal de mist zich uitbreiden, vooral naar het noorden van het land. In het zuiden is (dichte) mist volgens het KNMI zeker niet uitgesloten.



Nieuwjaarsdag begint op veel plaatsen mistig, vooral in het noorden. In de loop van de dag lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door, maar de mist kan lokaal hardnekkig zijn.