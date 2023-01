Kantoorbaan is niets voor Minou (23): ‘Op mijn 35ste heb ik genoeg verdiend om te stoppen met werken’

DEN DUNGEN/DEN BOSCH - Rijden in dure auto’s, reisjes naar Dubai, Ibiza en geen vakantiedagen hoeven aan te vragen, voor de 23-jarige Minou Üçerler uit Den Dungen is het allemaal werkelijkheid. Met haar webshop verdient ze meer geld dan menig vijftiger en dat vanuit allerlei uithoeken van de wereld. Het uiteindelijke doel? ,,Stoppen op mijn 35ste en gaan genieten.’’

In haar favoriete koffietentje in Den Bosch zit Üçerler te werken als ze even niet in het buitenland zit. Haar laptop en telefoon mee en de werkdag is begonnen. Die begint gewoonlijks niet om negen uur ’s ochtends. ,,Het 9-tot-5-werken is niets voor mij. Toen ik nog commerciële economie studeerde, vond ik dat tijdens mijn stage echt vreselijk. Sta je ’s ochtends vroeg met honderden opgepropt in een trein of tram. Dat is voor mij niet de vrijheid die ik wilde.”

Voor de Dungense is dat allemaal verleden tijd, al heeft ze die tijden wel gekend. ,,Ik ben ook in de horeca begonnen, zoals vele jongeren. Een eigen bedrijfje was toen al mijn wens en op mijn 16de ben ik een webshop begonnen met sieraden. Het was allemaal nog heel pril, maar ik er verdiende mijn eerste geld mee.”

Geen voorbeeld nodig

De kennis om online producten te verkopen, heeft Üçerler allemaal zelf opgedaan door video’s te kijken op YouTube en te praten met andere in de zogeheten e-commercewereld. Een rolmodel was er voor haar toen niet. ,,Ik kon van niemand leren en heb alles zelf moeten uitvogelen. Nu help ik mensen die hetzelfde willen bereiken met een webshop en met vragen zitten die ik destijds had. Ik geef hen les en zo leren ze van een ervaringsdeskundige.”

Voor mensen die zich niet in de online verkoopwereld begeven, is Minou haar werk niet zomaar uit te leggen. ,, Ik zeg vaak tegen anderen dat ik een eigen webshop heb, maar ik vertel vaak niet alles. Mensen kennen de termen niet waar ik over praat en als ik het uitleg, begrijpen ze het niet en zeggen ze dat het wel veel werk is. Of ze zeggen: ‘Dan heb je vast geluk gehad dat je dit hebt opgezet’.”

Online verkopen

Het uitleggen van het hebben van een eigen webshop is dus niet gemakkelijk. Bij een slager, bakker of tandarts is dat namelijk wel meteen duidelijk. Üçerler snapt dat mensen door onwetendheid haar beroep niet begrijpen, maar een uitleg in Jip-en-Janneketaal is er wel degelijk. ,,Ik heb een webshop, waarbij ik bepaalde producten verkoop. Die laat ik produceren in het buitenland en die worden dan opgeslagen in Nederland. Vanuit daar worden ze verzonden naar landen van over de hele wereld. Door te adverteren op social media, prijs ik mijn producten aan. En daarnaast liggen mijn producten ook nog eens in winkels en dat gaat dag in dag uit door.”

Een proces dat je niet eventjes op een verjaardag uitlegt, maar dat bestaat uit het zoeken naar producten waar een grote vraag naar is. Dat legt Üçerler ook uit aan de mensen die zij coacht. Welke producten dat zijn, is moeilijk te bepalen. ,,Dit doe ik expres. Als ik mijn producten publiekelijk zou aanprijzen, gaan anderen dat kopiëren. Het zorgt er ook voor dat ik meer concurrentie krijg. Dat zou zonde zijn van wat ik heb opgebouwd.”

Het zorgt soms wel voor ongemakkelijke situaties. ,,Ik zie soms mensen die mijn merk bij zich hebben. Dat is wel tof natuurlijk. Het laat je weer even beseffen tot waar je bent gekomen, maar al snel ben ik weer bezig met het volgende doel of ik probeer anderen te helpen met het opzetten van hun webshop.”

Luxe leventje

Het klinkt allemaal heel rooskleurig en aan de ene kant ook onwerkelijk als je Üçerler op haar Instagramaccount ziet rijden in luxe auto’s en op haar laptop ziet werken vanuit Dubai of onder de Spaanse zon. Haar succes is haar naar eigen zeggen niet komen aanwaaien. ,,Ik heb mezelf alles aangeleerd en ben hier al zeven jaar mee bezig. Het is niet alsof ik op de een of andere dag heb besloten om een webshop te starten. Dat is allemaal geleidelijk gegaan. In 2020 heb ik tijdens de coronacrisis zelfs nog in de weekenden in de zorg gewerkt. En dan heb ik het nog niet over de dingen die ik hiervoor heb opgegeven.”

Dat zijn er volgens Üçerler meer dan iedereen denkt. ,,Ik sta op vrijdagavond niet in de kroeg of op een huisfeest van een vriendin. En verjaardagen sla ik vaak ook over. Mijn focus gaat dan echt naar mijn online bedrijf en de mensen die ik coach. Waar anderen na hun werkdag op de bank ploffen en de televisie aanzetten, ben ik aan het werk op mijn laptop. Ik leid als het ware een sololeven en dat moet je ook echt er voor over hebben.”

Het sololeven brengt haar tot nu toe wel ieder jaar dichterbij haar ultieme doel. ,,Ik wil uiteindelijk groeien, totdat ik mijn bedrijf op mijn 35ste kan verkopen of dat ik al zoveel heb verdiend, dat ik kan stoppen met werken. En daarna ga ik nog meer genieten van mijn vrijheid natuurlijk.”