Kany (8) galoppeert op haar levensgrote houten paard door Zeeland

Coronavirus LIVE | ProRail gaat bewegingen op stations in kaart brengen, ‘Utrechtse studenten te hard aangepakt’

9:08 ProRail gaat in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven in kaart brengen hoe treinreizigers zich bewegen op de stations. Door de anderhalvemeterregel hebben minder reizigers juist meer ruimte nodig. Sensoren die anoniem de bewegingen meten, moeten concentraties inzichtelijk maken. De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven, maar de exacte cijfers over de afgelopen week worden vandaag pas bekend gemaakt. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.