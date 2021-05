Kapper John Beerens voor 811.000 euro opgelicht door medewerker

Opmerkelij­ke oproep politie: wie is dit rotsblok kwijt?

24 mei De politie dacht in eerste instantie dat het om een grap ging. Of zou de melder niet helemaal helder van geest zijn? De melding die zondagnacht rond 3.00 uur binnenkwam was dan ook wel héél bijzonder: een enorm rotsblok zou de doorgaande rijbaan aan de Oranje Nassaulaan in Zeist blokkeren.