Kapper wel een mondkapje, thuiszorgwerker niet: ‘Dat is niet uit te leggen’

Vrijheids­vuur in 13 steden ontstoken: 'Alleen in vrijheid kan dit vuur branden’

0:05 ,,Nu is het tijd om te vieren dat wij in vrijheid leven. Alleen in vrijheid kan dit vuur branden." Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) in Wageningen gezegd bij het aansteken van het Vrijheidsvuur op het 5 Mei Plein in Wageningen. Op dezelfde tijd is in dertien andere Nederlandse steden het vrijheidsvuur ontstoken met fakkels die maandagavond werden opgehaald bij de eeuwigbrandende vlam in Wageningen.