Kappers zijn dicht, maar door de hulplijn van Natasja kom je tóch van je coronacoupe af

Verbazing bij ziekenhuis­me­de­wer­kers over ‘karig’ kerstpak­ket: ‘Slaat volledig de plank mis’

Een deel van het personeel van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is ontstemd over het kerstpakket. Een OLVG-muts met een bijbehorende sjaal was niet de waardering waar ze op hadden gehoopt na een zwaar coronajaar. ‘Het voelt als een belediging.’

10:32