Karel en Anna wilden hun vriendschap niet verpesten, jaren later zijn ze toch een stel

,,Anna was 13 jaar toen ik haar ontmoette. Het was in haar ouderlijk huis, waar ik was om piano te spelen met haar vader. Vanaf die tijd kwamen we elkaar in onze kleine provinciestad vaak tegen, en het was altijd hartstikke leuk om met haar te praten. Later vertelde ze dat ze indertijd verliefd op me was. Op mijn 19de vertrok ik naar een conservatorium in het midden van het land. Pas toen Anna een paar jaar later in dezelfde stad kwam studeren, werd ik verliefd op háár. Ik zweeg erover, want ik had een vriendin. Maar op een moment dat we allebei geen relatie hadden, belandden we samen in bed. Van vrijen kwam echter niets. We waren té vertrouwd met elkaar. We zeiden: ‘Hier laten we het bij. We hebben het goed als vrienden’.