Karima (34) strijdt tegen nepnieuws: ‘Ik heb eigen foto van vaccin laten zien. Waar zie jij die chip zitten?’

Advies aan Hoge Raad: laat veroorde­ling Wilders wegens groepsbele­di­ging in stand

18 mei De procureur-generaal van de Hoge Raad adviseert om de veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging in stand te laten. De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof in Den Haag naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, staat in het advies aan de hoogste rechter van het land.